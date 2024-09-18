中国南部・深センにある日本人学校の男子児童1人が通学中に男に刃物で襲われてけがをしたことについて、中国外務省は「有効な措置を取り、外国人の安全を守る」と強調しました。地元警察などによりますと、18日午前8時ごろ、深センにある日本人学校の男子児童1人が登校中に44歳の男に刃物で襲われて負傷しました。男は当局によって身柄を確保されました。これについて中国外務省は18日の会見で、事件は学校から200メートル