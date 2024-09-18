【AFP＝時事】サッカーイタリア・セリエAのASローマ（AS Roma）は18日、ダニエレ・デ・ロッシ（Daniele De Rossi）監督を解任したと発表した。今季開幕から4戦を終えて未勝利で、勝ち点3の16位に沈んでいる中、「まだシーズンが始まったばかりであるこの時期に、できるだけ早く望ましい道に戻るために、チームのことを考えて下した決定」と説明した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・【特集】写真で振り返る歴代イタリア代表