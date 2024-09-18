マンチェスター・シティのスペイン代表MFロドリ(28)がレアル・マドリーと紐づく去就に言及した。2019年夏にアトレティコ・マドリーから引き抜かれてからというもの、替えの効かないアンカーに君臨するロドリ。ジョゼップ・グアルディオラ監督からの信頼も言わずもがな、絶大で、ここまで通算258試合の出場数を積み上げ、今季を含めると、1シーズンあたりの平均出場数も43試合となっている。そんなロドリだが、最近ではレアル・マド