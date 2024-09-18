中日は１８日、加藤翔平外野手（３３）の今季限りでの現役引退を発表した。近年は主に代走や守備固めで起用されたが、プロ１２年目の今季はここまで１軍出場がなかった。上武大からドラフト４位で２０１３年にロッテ入団。２１年６月、トレードで中日に移籍した。通算６７１試合に出場し、打率２割４分２厘。１６本塁打、９４打点。