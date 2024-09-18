日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2024年9月9日〜15日）では、「有料ゲームチャート」1位に『ドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅』が初登場。「無料ゲームチャート」1位には、前週に続き『レーシングマスター』がランクインした。【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャートTOP10◆「ドラ