「大相撲秋場所・１１日目」（１８日、両国国技館）連日土俵下から有名人が熱視線を送る秋場所。この日は大物漫才師２人がそれぞれ相方とは違う人物とともに観戦に訪れ、ＮＨＫの中継に映り込み騒然となった。ピンクのジャケット姿で見つめたのは、おぼんこぼんのおぼん。そしてその隣には黒シャツ姿でＵ字工事の福田薫。ともに漫才協会所属している２人。ＳＮＳでは「Ｕ字工事福田の隣はおぼんさん？舞台に出てるせいか、若