旧統一教会の解散命令請求について、記者団の取材に応じる岸田首相＝2023年10月、首相官邸2022年7月に起きた安倍晋三元首相銃撃事件で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と自民党との接点が次々と判明したことを受け、岸田文雄首相は翌8月、教団との関係断絶を宣言し、その後、教団の解散命令も請求した。ただ教団問題は自民党総裁選で大きな論点となっていない。元2世からは「当時は世間の関心が高いから動いていただけでは」