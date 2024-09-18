「ＸＧａｍｅｓＣｈｉｂａ２０２４」（Ｘゲームズ千葉大会）が千葉市の幕張メッセで９月２０〜２２日に開かれる。男子ストリートに出場する根附(ねつけ)海龍(かいり)（２１、ＤＣＳｈｏｅｓ）は「逆回転」を武器に、「堀米超え」を狙う。（デジタル編集部古和康行）マネジメントのエイベックス「ウチっぽい」端正な顔立ち。スタイリッシュなファッション。人懐っこい笑顔。「スター」の素質は満点だ。マネジメント