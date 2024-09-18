将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第72期王座戦五番勝負は9月18日、愛知県名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第2局が行われている。注目の一戦は、強気に攻める藤井王座が主導権を握っていると見られている。今後の夜戦でどのような決着となるのか、ますます目が離せない。【映像】藤井王座VS永瀬九段 終局直後の表情先勝の藤井王座が防衛に迫るか、