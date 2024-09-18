東京都世田谷区の保坂展人区長は18日、同性カップルの住民票の続き柄欄を男女の事実婚と同様に「夫（未届）」などと表記する取り組みを11月から始めると明らかにした。都内の自治体では初めてとなる。同日の区議会定例会で上川あや区議（レインボー世田谷）の質問に答えた。＜前編＞カミングアウトで家族崩壊揺れ続けた「女性」としての生き方保坂区長は「先行自治体の取り組みも踏まえ、同様の検討をしている中野区などと意