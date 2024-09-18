愛知県の大村秀章知事は18日の定例記者会見で、旧優生保護法下で不妊手術などを強いられた被害者に対し、「知事として、政治家として、一連の経過は極めて遺憾であると思う。大変申し訳ないことだったと、心からおわびをしたいと思う」と、愛知県トップとして初めて謝罪した。＜写真＞「優生手術の必要を認められる」当時の資料旧法下で各都道府県は優生保護審査会を設置し、個別の障害者らに対する不妊手術の適否を認定する