東北地方は明後日20日(金)の雨を境に、夏の残暑から秋の長雨に季節が移り変わるでしょう。20日(金)から21日(土)にかけては大雨の恐れがあります。その先も東北南部ほど天気がぐずつきやすくなりそうです。雨への備えは日頃からしておきましょう。【前半】残暑のち秋雨20日(金)・21日(土)中心に大雨の恐れ今日福島市では年間の真夏日日数が81日に達し、過去最多を記録するなど、異例の残暑が続いています。明日19日(木)も東北南部