スタミナ切れで失速した広島セ・リーグのペナント争いがいよいよ最終段階に入った。残り試合は6球団、10試合から多いチームで16試合。巨人は12、阪神は10だ。「勝負事は下駄を履くまで分からない」と言うが、これで首位・巨人とゲーム差2の2位・阪神の一騎打ちだろう。【写真】10年前に乱闘も…「コリジョンルール」導入のきっかけを作った「阪神の助っ人」とは？前回の今コラム、1位から4位まで4.5差で優勝争いは再び混とんと