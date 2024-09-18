AOA出身のジミンが、近況を公開した。彼女は18日、自分のInstagramにゴルフ、ビール、月の絵文字と共に写真を掲載した。写真には、秋夕（チュソク、韓国のお盆）を有意義に過ごしているジミンの余裕のある日常が収められている。特に、ゴルフにすっかりはまったような様子のジミンは、スクリーンゴルフ場で豪快なスウィングを見せている。楽な服装でスクリーンゴルフに出たジミンは、両腕いっぱいのタトゥーで視線を奪った。2020年