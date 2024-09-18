◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部専大１―０帝京大１回戦（１６日・スリーボンドスタジアム八王子）専大が投手戦を制し勝ち星をあげた。先発右腕の多賀谷直輝（１年）＝専大松戸＝は、中１日での登板ながら５回まで１安打５奪三振と２塁すら踏ませぬ投球をみせた。１点リードの７回には、安打と２つの失策で１死満塁のピンチを背負うも、後続を打ち取り無失点で切り抜け勝利を呼び込んだ。９回を投げ、１２１球の完封勝