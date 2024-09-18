男子プロゴルフツアーのパナソニックオープンが１９日、兵庫・有馬ロイヤルＧＣロイヤルＣで開幕する。今大会では、パナソニックのリアルタイム音声配信サービス「ＣＨＥＥＲＰＨＯＮＥ（チアホン）」を使ったピンマイク企画を、４日間にわたって実施する。会場のギャラリーが、持参のスマートフォンとイヤホンを使い、１８番ホールのティーショットからホールアウトまでの選手の声を聞くことができる。これまでにも、「ＪＰ