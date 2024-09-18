ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの八木勇征（２７）が主演する縦型課金ショートドラマ「最期の授業−生き残った者だけが卒業−」（１１月配信）で、ＥＢｉＤＡＮの５人組グループ・Ｍ！ＬＫのメンバーとしても活躍する山中柔太朗（２２）が生徒役を演じることが１８日までに分かった。同作は１１月ローンチの新ショートドラマアプリ「ＵｎｉＲｅｅｌ」（ユニリール）の第１弾企画。担任教師・丸山武（八木）が卒業式の前日、音楽室にクラ