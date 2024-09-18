有楽製菓(東京都小平市)の人気商品「ブラックサンダー」がジェイアール東海フードサービス(愛知県名古屋市)の新・名古屋名物「ぴよりん」と再コラボ。「ブラックサンダーぴよりん」を2024年9月20日(金)・21日(土)に豊橋駅ビル「カルミア」限定で販売します。有楽製菓が「ブラックサンダー」発売30周年を記念し、イナズマ級に楽しい企画を1年間で30個届けるプロジェクト、「30の楽雷」の1つとして実施するもの。豊橋市の名産「うず