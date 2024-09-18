株式会社サンリオはクリエイター支援のための新規事業として、公式(IP=知的財産ホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」を2024年8月7日に公開した。どのようにクリエイター支援を行い、公式とファンがつながるのか？担当者に話を聞いてみた。【画像】“ファン創作活動”のガイドラインを掲載するIPページはこちら創作プラットフォーム「Charaforio」――「Charaforio」の開設について、意