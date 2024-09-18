2024年9月17日、台湾メディアの三立新聞網は、台湾のMRT（都市鉄道）車内で日本人観光客がタピオカミルクティーを飲んでいるのを見かねた現地の女性が注意したところ、相手の態度に失望したとSNSに投稿し、ネットユーザーたちの注目を集めていることを伝えた。記事は「便利で速いMRTは多くの人が外出時に利用しているが、MRT車内での飲食禁止の規定は、1996年の木柵線（現：文山線）の開通以来、すでに長い年月が経っている」と説