メディアの取材に応じるゴールド・アポロ社の責任者＝18日、台湾新北市（中央通信社＝共同）【台北共同】レバノン各地で爆発したポケットベル型の小型通信機器の製造元と指摘されている台湾企業「ゴールド・アポロ（金阿波羅）」（新北市）は18日、爆発した機器は自社が製造したものではないとの声明を発表した。長年協力関係にあり、同社から商標使用の許可を得ていた欧州の「BAC」社が設計から製造まで担ったと説明している。