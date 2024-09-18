[北京 １８日 ロイター] - 中国外務省の林剣報道官は、深センにある日本人学校の児童が１８日に男に切り付けられて負傷したことを明らかにした。児童は１０歳で、校門から約２００メートルの地点で男に刺された。児童は直ちに病院に搬送され、犯人は現場で拘束された。地元警察によると、事件は現地時間午前８時頃に発生。容疑者の男は４４歳で動機は不明。外務省と警察は負傷した児童の国籍を明らかにしていない。林剣報道官は「