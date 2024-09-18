日本製鉄は近く、米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を米規制当局に申請し直す＝９日、ペンシルベニア州/Justin Merriman/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）日本の鉄鋼最大手、日本製鉄は近く、バイデン米政権が難色を示している米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を、米規制当局に申請し直す見通しとなった。事情に詳しい関係者が１７日、ＣＮＮに語った。再申請が認められたことにより、米当局の審査期間は９０日間延長され、日本