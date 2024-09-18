どんな理由があれ、浮気は絶対に許されることではありません。筆者の知人・M紀は子連れで再婚をして幸せに生活していたのですが、ある日夫のK輔の浮気に気付きます。サレ妻となったM紀が不倫を撃退したエピソードをご紹介します。 子連れ再婚 私は子連れで一回り年下の男性・K輔と再婚しました。K輔は友達の紹介で知り合った男性で、初婚。 年齢差や子どもがいることなどで周囲には反対されたものの、授かり婚と言うこ