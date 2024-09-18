中国人訪日客向けサービスのデモンストレーション画面JR西日本は18日、中国人訪日客向けの観光サービスを10月下旬から開始すると発表した。中国の通信アプリ「微信（ウィーチャット）」内で、生成人工知能（AI）を活用して個人の趣向に合った旅程や周遊チケットを提案する。2025年にはアジア圏中心に多言語対応を進める予定。利便性の向上で5年後に年間で数十万人の利用を見込む。サービス名は「西日本旅游攻略tabiwa」。空港