東京・渋谷のNHK放送センターNHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで中国籍の外部スタッフが、沖縄県・尖閣諸島を「中国の領土」などと原稿にない発言をした問題を巡り、NHKの稲葉延雄会長は18日の定例記者会見で「リスクに若干、鈍感な面が根底にあったために起きたと受け止めている」と述べた。稲葉会長は総務省から受けた注意の行政指導に関し「改めて深くおわび申し上げる」と謝罪。「時々刻々と変化するリスクを敏感