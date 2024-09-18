[ロンドン １８日 ロイター] - 英国立統計局（ＯＮＳ）が１８日発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比２．２％上昇と、前月から横ばいだった。イングランド銀行（英中央銀行）が注目するサービス価格は伸びが拡大した。金融市場では中銀が１９日の金融政策委員会で金利を据え置くとの見方が強まった。ＣＰＩはロイター調査の予想と一致した。英中銀は８月のインフレ率を２．４％と予想していた。ＫＰＭＧ・ＵＫのチ