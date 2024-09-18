東日本から西日本の広い範囲では18日、高気圧に覆われて晴れ、厳しい残暑となった。全国914の観測点のうち、最高気温35度以上の猛暑日を132地点で記録。東京都心は最高気温が35.1度で、1875年の観測開始以来、最も遅い猛暑日となり、1942年の9月12日だった記録を82年ぶりに更新した。気象庁によると、高気圧に覆われた太平洋側を中心に気温が上昇した。各地の最高気温は京都府舞鶴市で37.9度、福岡県朝倉市で37.8度、同県太宰