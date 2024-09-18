日本の接続水域を航行した中国海軍の空母「遼寧」（防衛省統合幕僚監部提供）防衛省統合幕僚監部は18日、中国海軍の空母「遼寧」とミサイル駆逐艦2隻が同日未明、沖縄県の与那国島と西表島の間の接続水域を航行したと発表した。領海侵入はなかった。中国の空母が日本の接続水域を航行するのを確認したのは初めて。政府は中国に対し深刻な懸念を表明した。防衛省は中国の意図を分析している。防衛省によると、17日午後7時ごろ、