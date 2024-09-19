Prime Videoが新たなエンターテインメントをお届けする。Amazon Original番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、2024年10月31日（木）18時より、プライム会員向けに独占配信されることが発表された。この番組は、実力派芸人たちが結成する一日限りのオリジナルコンビによる、究極のお笑いサバイバル・バトルとなっている。『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』は、観客から「一番面白くないコンビ」に投票され