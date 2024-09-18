批判する愛知県の大村秀章知事（左）と反論する名古屋市の河村たかし市長＝いずれも18日、名古屋市名古屋市の河村たかし市長が、自身への批判を自虐的につづった歌「何をやってもしかられる」が音楽配信サービスで配信開始された。愛知県の大村秀章知事は18日の記者会見で「はっきり言ってあきれた。嫌なら辞めてはどうか」と批判。河村氏は同日「市民への激励ソングだ。名古屋市のPRにもなっている」と反論し、非難の応酬を繰り