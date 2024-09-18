金銭感覚の違いは、夫婦間でよく見られる問題の一つです。今回は、金銭感覚の違いを乗り越え、円満な夫婦関係を築くための秘訣を紹介します。話し合いで予算を決める金銭感覚の違いに悩む場合、まずはお互いが納得する予算計画を立てることが大切です。収入や支出を明確にし、具体的な話し合いを持つことで、お互いの金銭に対する価値観を理解するきっかけになります。小遣い制度も検討夫婦で収入を共有することは一つの方法ですが