レバノンで爆発したポケベルに商標が表示されていた台湾企業「ゴールド・アポロ（金阿波羅）」の製品＝18日、台湾・新北市（ロイター＝共同）【エルサレム共同】昼下がりの街中で突然、叫び声が響いた。レバノン各地で17日、親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘員らが持ち歩くポケットベル（ポケベル）型の小型通信機器が一斉に爆発した。イスラエルの関与が指摘され、民間人も巻き込まれた。「信じられない」「次はどんな攻撃がある