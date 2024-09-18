大相撲の東前頭１３枚目、北勝富士（３２）＝本名中村大輝、埼玉県出身、八角部屋＝が、秋場所１１日目の１８日から休場した。１０日目を終えて６勝４敗で、日本相撲協会に「右膝関節炎」との診断書を提出した。１１日目の対戦相手、玉鷲は不戦勝。十両では西４枚目の島津海（２８）＝中園空、鹿児島、放駒＝が左ふくらはぎの肉離れ、東７枚目の剣翔（３３）＝安彦剣太郎、東京、追手風＝が左膝のけがのため休んだ。それぞれの