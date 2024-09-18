NHK連続テレビ小説『虎に翼』で、法律の道を志し朝鮮半島から日本に来た留学生・崔香淑（チェ・ヒャンスク）を演じたハ・ヨンス（33）。“ヒャンちゃん”としてお茶の間の注目を集めた新星が「週刊文春」のインタビューに応じた。【画像】「顔、小さっ！」タイトな白Tシャツとデニム姿で…ハ・ヨンスの美スタイルを見る（全13枚）『虎に翼』で“ヒャンちゃん”を演じた韓国出身のハ・ヨンス（本人インスタグラムより）「韓国の朝