兵庫県庁で取材に応じる斎藤元彦知事＝18日午後斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県議会全会派が19日に提出する知事不信任決議案の内容が18日判明した。「県政に停滞と混乱をもたらした政治的責任は免れない」とし、来年度予算は新知事の下で編成されるべきだと突き付けている。19日午後の本会議で採決され、可決は確実な情勢。辞職・失職か議会解散を迫られる斎藤氏は18日、「議会側の大きな判断なので、しっかりと受け