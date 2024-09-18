水戸地裁水戸市の自宅で5月、7歳だった娘にエアガンを発射してけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた母親で無職金田明日香被告（27）に、水戸地裁は18日、懲役1年2月、執行猶予3年、エアガン1丁没収（求刑懲役1年2月、エアガン没収）の判決を言い渡した。有賀貞博裁判官は判決理由で、以前から子育てに悩み、当日も娘が言うことを聞かないため、児童相談所に預かってもらえないか尋ねたが断られ、犯行に及んだとし「親とし