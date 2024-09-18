立民代表選各候補の主張（似顔本間康司）立憲民主党代表選（23日投開票）で経済政策の論戦が本格化している。消費税を巡る立場の違いが際立ち、日銀による利上げの是非も主張が分かれた。近く予想される衆院解散・総選挙を見据え、自民党との対立軸を示そうと躍起だ。共同通信が実施した4候補者への政策アンケートで、消費税減税を強く訴えたのは吉田晴美衆院議員（52）。物価高対策で食料品の非課税や当面の税率引き下げ