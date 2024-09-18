中央選挙管理会は１８日の選挙会で、衆院比例代表北海道ブロック選出だった堀井学氏（自民党離党）の辞職を受け、２０２１年衆院選の同党比例名簿に従い、新人の高橋祐介氏の繰り上げ当選を決めた。名簿上は高橋氏より上位に２人いたが、それぞれ兼職できない現職の参院議員と道議のため、辞退していた。高橋祐介氏（たかはし・ゆうすけ）日大卒。元衆院議員秘書。当選１回。４４歳。