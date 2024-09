Microsoftは2025年10月14日にWindows 10の公式サポートを終了すると発表している。この日以降、定期的なセキュリティ更新やサポートが提供されなくなるため、Windows 10を引き続き利用する場合には適切なセキュリティ対策を講じる必要がある。BetaNewsがこのほど、「How to keep using Windows 10 safely after Microsoft ends support」において、サポート終了後もWindows 10システムを安全に保つための方法を紹介しているので、