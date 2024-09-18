「ローソン」は、9月17日（火）から、2024年度おせちの予約受付を、全国の店舗とアプリで開始した。【写真】超豪華！5万円超えのおせちなど販売商品ラインナップ■2人前用から大人数用のおせちまで今回予約受付が開始されたのは、4〜5人前の大人数用のおせちや、食品ロス削減の試みとして展開されるおせちなど、前年度の7品から拡大した15品のおせち。「ローソン」オリジナルおせちには、品質や味わいには問題が無いのに捨
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