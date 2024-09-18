shin.グループが新たに二郎系ラーメンを提供する『shin.ジロー』を2024年9月2日(月)にオープンしました。 shin.ジロー 店舗名： shin.ジロー所在地： 〒069-0834北海道江別市文京台東町4-9営業時間： 11:00〜15:00／17:00〜20:00定休日： 水曜日決済方法： 現金・PayPay  shin.グループが新たに二郎系ラーメンを提供する『shin.ジロー』を2024年9月2日(月)にオープン。【提供メニュー】shin.ジローは