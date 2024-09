by Hades2k現地時間の2024年9月18日15時30分頃、レバノンとシリア全土でポケベルの爆発が相次ぎ、少なくとも8人が死亡、2700人以上が負傷しました。負傷者の多くはレバノンのシーア派イスラム主義の武装組織であるヒズボラの構成員であるとみられていますが、死者の中には少女も含まれていたそうです。8 dead, 2,700 injured after simultaneous pager explosions in Lebanon | Ars Technicahttps://arstechnica.com/security/2024