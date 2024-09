Malwarebytesはこのほど、「Ford seeks patent for conversation-based advertising|Malwarebytes」において、自動車メーカーのFord Motorが会話に基づく車内広告表示システムの特許を申請したと報じた。このシステムには車内の会話の監視が含まれるという。Ford seeks patent for conversation-based advertising|Malwarebytes○特許の概要公開された特許申請の書類は「IN-VEHICLE ADVERTISEMENT PRESENTATION SYSTEMS AND METH