2024年9月21日(土)〜10月20日(日)、写真家で映画監督の蜷川実花さんの展示「蜷川実花展 with EiM Lights in the Ruin」が飛騨古川にて開催されます。■飛騨の廃工場の中で、地域の可能性と共鳴する今回の蜷川実花with EiMは、一時的に廃墟となる工場にて、地域の未来と可能性を紡ぐアート展示を行います。体験の中核となるのは、1,000以上のクリスタルガーランドが織りなす新作展示です。このアートの一部は葛西臨海公園で展示