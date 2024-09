Cleafyはこのほど、「A new TrickMo saga: from Banking Trojan to Victim's Data Leak|Cleafy Labs」において、Androidを標的とする新しいバンキング型トロイの木馬を発見したと報じた。2024年6月に発見したこのマルウェアは「TrickMo」の亜種で、多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)を回避できるという。A new TrickMo saga: from Banking Trojan to Victim's Data Leak|Cleafy Labs○侵害経路マルウェアの初期感染