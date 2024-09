Appleは近年、中古部品の取り扱いに寛容な姿勢を見せています。iOS 18では「修理アシスタント」により、サードパーティー製バッテリーに換装してもApple純正バッテリーのように設定することが可能になるそうです。iOS 18 tool assists DIY repairs with easy parts configurationhttps://appleinsider.com/articles/24/09/15/ios-18-repair-assistant-forces-parts-pairing-for-usersApple is well on its way to making iPhones t