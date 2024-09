(C)NHK 「SONGS DREAMS COME TRUE ~ドリカム35年 たどりついた思い~」が、9月26日午後10からNHK総合で放送される。ボーカル・吉田美和の故郷 北海道池田町での凱旋ライブに密着。35年を経てドリカム2人が語る今歌う意味、大泉も驚愕した同郷ならではの意外な接点も発覚。【写真】「SONGS DREAMS COME TRUE ~ドリカム35年 たどりついた思い~」場面カット デビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEが4年ぶりにSONGS