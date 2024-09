野外HIPHOPフェス『THE HOPE』によるオリジナルスタジオライブショーケース「CUT’N by THE HOPE | LANA「Still Young More Rich (feat. Watson)」 (Dropping 9.25)」が、9月16日(月)にYouTubeで公開された。 『THE HOPE』は、勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストたちが集結する音楽フェスティバル。202