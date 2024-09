GLAYが17thアルバム『Back To The Pops』より、収録曲「BRIGHTEN UP」を9月18日から先行配信スタートした。この楽曲は90年代にはサビが完成していたというGLAYの30年の歩みを感じられる一曲。“30年目のGLAYデビューアルバム”とも言える今回の作品を、いち早く味わえる。◆◆◆◾︎TAKUROコメント『Back To The Pops』というアルバムは、“30年目のデビューアルバム”みたいな作品です。どのアーテ